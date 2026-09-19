Блендер погружной Aresa AR-1117
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474196
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
насадка для пюре
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.8
Описание товара Блендер погружной Aresa AR-1117
Погружной, мощность 800 Вт, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.6 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
насадка для пюре
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Страна производитель
Китай
Погружной, мощность 800 Вт, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.6 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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