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Блендер погружной Aresa AR-1117 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Aresa AR-1117

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Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 1
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 2
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 3
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 4
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 5
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 6
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 7
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 8
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 9
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 10
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 11
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 12
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 13
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 14
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 15
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 16
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 17
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 18
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 19
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 20
Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 1
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 2
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 3
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 4
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 5
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 6
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 7
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 8
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 9
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 10
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 11
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 12
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 13
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 14
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 15
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 16
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 17
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 18
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 19
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 20
  • Блендер погружной Aresa AR-1117 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474196
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Характеристики

Бренд
Aresa
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
насадка для пюре
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блендер погружной Aresa AR-1117

Погружной, мощность 800 Вт, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.6 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.

Отзывы о товаре Блендер погружной Aresa AR-1117




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Характеристики
Бренд
Aresa
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
насадка для пюре
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной, мощность 800 Вт, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.6 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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