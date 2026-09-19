Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 473932
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.9
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015
Сварочный аппарат для пластиковых труб Patriot PW 800 обеспечивает образование надежного соединения полипропиленовых труб и фитингов между собой. Благодаря высокой мощности достигаются быстрый нагрев и высокая продуктивность. На насадках имеется антипригарное тефлоновое покрытие, которое предотвращает прилипание расплавленного материала. Температура плавления настраивается в пределах 100-320 °С.
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Сварочный аппарат для пластиковых труб Patriot PW 800 обеспечивает образование надежного соединения полипропиленовых труб и фитингов между собой. Благодаря высокой мощности достигаются быстрый нагрев и высокая продуктивность. На насадках имеется антипригарное тефлоновое покрытие, которое предотвращает прилипание расплавленного материала. Температура плавления настраивается в пределах 100-320 °С.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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