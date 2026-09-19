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Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 купить с доставкой в Москве
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Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015

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Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 3
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 4
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 5
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 6
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 7
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 8
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 9
Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 2
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 3
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 4
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 5
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 6
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 7
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 8
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 9
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473932
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Аппарат для сварки
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
2.9

Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015

Сварочный аппарат для пластиковых труб Patriot PW 800 обеспечивает образование надежного соединения полипропиленовых труб и фитингов между собой. Благодаря высокой мощности достигаются быстрый нагрев и высокая продуктивность. На насадках имеется антипригарное тефлоновое покрытие, которое предотвращает прилипание расплавленного материала. Температура плавления настраивается в пределах 100-320 °С. 

Отзывы о товаре Аппарат для сварки пластиковых труб Patriot PW 800 170302015




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Аппарат для сварки
Описание
Сварочный аппарат для пластиковых труб Patriot PW 800 обеспечивает образование надежного соединения полипропиленовых труб и фитингов между собой. Благодаря высокой мощности достигаются быстрый нагрев и высокая продуктивность. На насадках имеется антипригарное тефлоновое покрытие, которое предотвращает прилипание расплавленного материала. Температура плавления настраивается в пределах 100-320 °С. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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