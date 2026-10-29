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Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 купить с доставкой в Москве
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Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219

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Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - фото 3
Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - фото 2
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - фото 3
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 201945
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219
5 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип товара
Аппарат для сварки
Размеры в упаковке, см
27х26х23
Вес, кг.
5

Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219

Аппарат для сварки пластиковых труб торговой марки, предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов. Насадки имеют специальное покрытие, обеспечивающее долгий срок службы. При перерывах в работе, прибор можно установить на специальную подставку. На аппарате имеются индикаторы подключения к сети.

Отзывы о товаре Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип товара
Аппарат для сварки
Описание
Аппарат для сварки пластиковых труб торговой марки, предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов. Насадки имеют специальное покрытие, обеспечивающее долгий срок службы. При перерывах в работе, прибор можно установить на специальную подставку. На аппарате имеются индикаторы подключения к сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - по цене 5310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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