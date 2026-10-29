Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219
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Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 310 руб.
В наличии
Код товара: 201945
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х26х23
Вес, кг.
5
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219
Аппарат для сварки пластиковых труб торговой марки, предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов. Насадки имеют специальное покрытие, обеспечивающее долгий срок службы. При перерывах в работе, прибор можно установить на специальную подставку. На аппарате имеются индикаторы подключения к сети.
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Аппарат для сварки пластиковых труб торговой марки, предназначен для сварки труб различного диаметра из большинства видов полимерных материалов. Насадки имеют специальное покрытие, обеспечивающее долгий срок службы. При перерывах в работе, прибор можно установить на специальную подставку. На аппарате имеются индикаторы подключения к сети.
Аппарат для сварки пластиковых труб Sturm! TW7219 - по цене 5310 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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