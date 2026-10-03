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Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 купить с доставкой в Москве
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Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800

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Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 3
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 4
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 5
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 6
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 7
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 8
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 9
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 10
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 11
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 12
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 13
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
800
Комплектация
отвертка
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 2
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 3
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 4
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 5
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 6
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 7
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 8
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 9
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 10
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 11
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 12
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 13
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800
2 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
800
Комплектация
отвертка
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х19х9
Вес, кг.
2

Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800

Сварочный аппарат для полипропиленных труб ЗУБР АСТ-800, используется в сфере сантехнических работ для быстрого и легкого образования надежного соединения трубных систем. Аппарат подходит как для опытных мастеров, так и для новичков, не требует специального оборудования для проведения ручной сварки разных видов полипропиленных труб и фитингов. В комплекте представлены нагревательные насадки для труб диаметром 20.25.32.40.50.63 мм. Антипригарное тефлоновое покрытие сварочных поверхностей насадок не подвержено прилипанию расплавленного материала при использовании. На корпусе аппарата для сварки полипропиленовых труб расположены специальные индикаторы, которые оповещают о включении в сеть и нагреве. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание во время работы. Высокая скорость нагрева аппарата обеспечивает хороший темп работы.



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Отзывы о товаре Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочный аппарат
Мощность, Вт
800
Комплектация
отвертка
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Диаметр насадок в комплекте, мм
20, 25, 32, 40, 50, 63
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Описание
Сварочный аппарат для полипропиленных труб ЗУБР АСТ-800, используется в сфере сантехнических работ для быстрого и легкого образования надежного соединения трубных систем. Аппарат подходит как для опытных мастеров, так и для новичков, не требует специального оборудования для проведения ручной сварки разных видов полипропиленных труб и фитингов. В комплекте представлены нагревательные насадки для труб диаметром 20.25.32.40.50.63 мм. Антипригарное тефлоновое покрытие сварочных поверхностей насадок не подвержено прилипанию расплавленного материала при использовании. На корпусе аппарата для сварки полипропиленовых труб расположены специальные индикаторы, которые оповещают о включении в сеть и нагреве. Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание во время работы. Высокая скорость нагрева аппарата обеспечивает хороший темп работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр АСТ-800 - данный товар вы можете купить по цене 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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