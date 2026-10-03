Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000
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Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
2000
Комплектация
Насадки, Кейс, Отвертка, Ключ-шестигранник, Подставка-держатель
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 201949
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
2000
Комплектация
Насадки, Кейс, Отвертка, Ключ-шестигранник, Подставка-держатель
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000
Аппарат для сварки полипропиленовых труб потребляемой мощностью 2000 Вт. Рабочая температура 50-300 °С. Сменные насадки (диаметры: 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм).
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
2000
Комплектация
Насадки, Кейс, Отвертка, Ключ-шестигранник, Подставка-держатель
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Аппарат для сварки полипропиленовых труб потребляемой мощностью 2000 Вт. Рабочая температура 50-300 °С. Сменные насадки (диаметры: 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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