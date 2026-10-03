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Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 купить с доставкой в Москве
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Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000

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Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 3
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 4
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 5
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 6
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 7
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
2000
Комплектация
Насадки, Кейс, Отвертка, Ключ-шестигранник, Подставка-держатель
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 2
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 3
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 4
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 5
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 6
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 7
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 201949
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000
3 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
2000
Комплектация
Насадки, Кейс, Отвертка, Ключ-шестигранник, Подставка-держатель
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000

Аппарат для сварки полипропиленовых труб потребляемой мощностью 2000 Вт. Рабочая температура 50-300 °С. Сменные насадки (диаметры: 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм).



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Отзывы о товаре Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аппарат для сварки
Мощность, Вт
2000
Комплектация
Насадки, Кейс, Отвертка, Ключ-шестигранник, Подставка-держатель
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
63
Макс. температура
300
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат для сварки полипропиленовых труб потребляемой мощностью 2000 Вт. Рабочая температура 50-300 °С. Сменные насадки (диаметры: 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм).


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат для сварки пластиковых труб Зубр Мастер АСТ-2000 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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