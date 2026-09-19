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Видеорегистратор TrendVision X3 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор TrendVision X3

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Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 1
Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 2
Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 3
Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 4
Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 1
  • Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 2
  • Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 3
  • Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 4
  • Видеорегистратор Trendvision X3 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473577
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Характеристики

Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
275

Описание товара Видеорегистратор TrendVision X3

Видеорегистратор с превосходным качеством съемки. Поможет водителю на дороге и станет союзником в решении спорных вопросов в случае возникновения непредвиденной дорожной ситуациию

Отзывы о товаре Видеорегистратор TrendVision X3




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TrendVision
Тип товара
Видеорегистраторы
Описание
Видеорегистратор с превосходным качеством съемки. Поможет водителю на дороге и станет союзником в решении спорных вопросов в случае возникновения непредвиденной дорожной ситуациию
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор TrendVision X3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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