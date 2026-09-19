Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7842С)
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Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Скрытый монтаж
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%49 338 руб. 58 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х13
Вес, кг.
8.53
Описание товара Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7842С)
Серия YETI. Комплектация: Аэратор Neoperl Cascade Термостатический картридж Sedal с гелевым термоэлементом и фиксатором Четырехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 180?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 300x300 мм 3-функциональная лейка 97х227 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 1,5-2 м, растяжной, с функцией вращения лейки без перекручивания Подключение для душевого шланга
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Бренд
Тип товара
Душевые системы
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Функция Тропический дождь
да
Наличие излива у смесителя
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
Комплектация: Душевая система, паспорт.
Страна производитель
Китай
Серия YETI. Комплектация: Аэратор Neoperl Cascade Термостатический картридж Sedal с гелевым термоэлементом и фиксатором Четырехпозиционный картриджный переключатель (угол поворота - 180?) Верхняя поворотная душевая лейка «Тропический дождь» 300x300 мм 3-функциональная лейка 97х227 мм Настенное поворотное крепление для лейки Душевой шланг 1,5-2 м, растяжной, с функцией вращения лейки без перекручивания Подключение для душевого шланга
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7842С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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