Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.8 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%40 239 руб. 47 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428480
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.8 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
4 монтажных отверстия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х33х9
Вес, кг.
1.03
Описание товара Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL
Однорычажный cмеситель для ванны и душа. аэратор Perlator Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды. Керамический картридж Sedal 35 мм. Верхняя поворотная душевая лейка. «Тропический дождь» 30*20 см, держатель 39, 6 см. Душевая лейка, 1-функциональная 6, 8x27, 3 см с настенным поворотным креплением. Шланг: 200 см с подключением. Переключатель трехпозиционный картриджный угол поворота 360 градусов. Металлическая рукоятка
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Теги товара: стойки с изливом, с изливом
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Страна бренда
Чехия
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
6.8 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
да
Особенности
4 монтажных отверстия
Страна производитель
Китай
Однорычажный cмеситель для ванны и душа. аэратор Perlator Slim Air Honeycomb SSR с изменяемым углом подачи воды. Керамический картридж Sedal 35 мм. Верхняя поворотная душевая лейка. «Тропический дождь» 30*20 см, держатель 39, 6 см. Душевая лейка, 1-функциональная 6, 8x27, 3 см с настенным поворотным креплением. Шланг: 200 см с подключением. Переключатель трехпозиционный картриджный угол поворота 360 градусов. Металлическая рукоятка
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Теги товара: стойки с изливом, с изливом
Достоинства:
Коробка запакована хорошо. Внутри всё на качественно. Краны тяжелые.
Недостатки:
Пока особо не заметно. Лейка душа пластиковая.
Комментарий:
установлю, может отпишу по результатам
Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа Lemark Ursus LM7222BL
Достоинства:
Коробка запакована хорошо. Внутри всё на качественно. Краны тяжелые.
Недостатки:
Пока особо не заметно. Лейка душа пластиковая.
Комментарий:
установлю, может отпишу по результатам