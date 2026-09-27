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Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром

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Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 1
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 2
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 3
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 4
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 5
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 6
Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612264
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
4.5

Описание товара Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром

Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом Damixa Scandinavian Pure 936760000 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
2.3x20.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
145 см
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Развернуть
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Душевые системы из коллекции Scandinavian Pure – воплощение минималистичного датского дизайна и солидного скандинавского качества. Элегантные обтекаемые формы и ювелирный блеск станут настоящим украшением современной ванной комнаты. Максимальная безопасность: термостатический картридж 35 мм обеспечивает точную настройку температуры и напора воды. Выставляйте комфортные для вас параметры легким поворотом правой ручки смесителя. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Увеличенный диаметр верхнего душа с возможностью регулировки угла наклона и ручная лейка в трендовой форме стика подарят вам полный спектр ощущений - помогут взбодриться утром и расслабится вечером. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя, а между ручной лейкой и изливом - поворотом излива. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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