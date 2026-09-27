Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром
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Характеристики
Описание товара Душевая система Damixa Jupiter 977780000 хром
Стильный и лаконичный дизайн душевой системы Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи. Встроенный крючок для мочалки также станет приятным дополнением. Благодаря большому количеству форсунок с микроотверстиями, которые распределяют поток мягкими равномерными струями, вы сможете наслаждаться расслабляющим эффектом настоящего домашнего SPA. Переключайте потоки воды между ручной и тропической лейками плавным поворотом левой ручки смесителя. Угол наклона тропической лейки можно регулировать. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность душевой системы от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы.
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