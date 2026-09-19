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Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый

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Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 1
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 2
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 3
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 4
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 5
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 6
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 7
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 8
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 9
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 10
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 11
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 12
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 1
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 2
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 3
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 4
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 5
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 6
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 7
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 8
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 9
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 10
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 11
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 12
  • Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468459
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Ширина, см
53
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х15
Вес, кг.
2.9

Описание товара Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый

Напольный вентилятор SCARLETT SC-SF111B24 оснащён тремя скоростями работы, что позволит найти оптимальный режим для любых погодных условий. Выполненный в белом цвете прибор способен не только вписаться в абсолютно любой интерьер, но и стать его особенной деталью. Установить время работы на ночь поможет таймер, а возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения поможет угодить любому пользователю.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B24 серый




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
40
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Таймер
да
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
53
Высота, см
125
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный вентилятор SCARLETT SC-SF111B24 оснащён тремя скоростями работы, что позволит найти оптимальный режим для любых погодных условий. Выполненный в белом цвете прибор способен не только вписаться в абсолютно любой интерьер, но и стать его особенной деталью. Установить время работы на ночь поможет таймер, а возможность регулировки высоты, угла наклона и вращения поможет угодить любому пользователю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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