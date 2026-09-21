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Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221

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Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 1
Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 2
Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 3
Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 4
Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 5
Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 6
Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 7
Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 8
Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 9
Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 1
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 2
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 3
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 4
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 5
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 6
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 7
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 8
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 9
  • Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702979
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Характеристики

Бренд
Dux
Тип товара
Вентиляторы
Размеры в упаковке, см
56х46х22
Вес, кг.
5.83

Описание товара Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221

Этот напольный вентилятор от DUX станет отличным помощником в доме. С мощностью 50 Вт и тремя скоростями, он обеспечит комфортную прохладу в жаркие дни. Вентилятор оснащен пультом дистанционного управления и удобными настройками: регулируется не только скорость, но и угол наклона, а также автоматический поворот корпуса. В нем есть ночной режим, «природный ветер» и таймер до 6 часов, что позволяет настроить комфортный микроклимат без лишних усилий.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный DUX 7 лопастей, д/у управление, 50Вт белый 60-0221




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Характеристики
Бренд
Dux
Тип товара
Вентиляторы
Описание
Этот напольный вентилятор от DUX станет отличным помощником в доме. С мощностью 50 Вт и тремя скоростями, он обеспечит комфортную прохладу в жаркие дни. Вентилятор оснащен пультом дистанционного управления и удобными настройками: регулируется не только скорость, но и угол наклона, а также автоматический поворот корпуса. В нем есть ночной режим, «природный ветер» и таймер до 6 часов, что позволяет настроить комфортный микроклимат без лишних усилий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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