Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный
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Характеристики
Описание товара Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный
Дерзкий, кораллово-красный цвет украшает утюг SC-SI30P15. Прибор обладает мощностью 2000 Вт и оснащен антипригарной поверхностью, которая помогает сохранить цвет и внешний вид ткани надолго. Функция Антинакипь обеспечит долгий срок службы утюга. Вертикальное отпаривание, паровой удар 120 г/мин, регулировка степени отпаривания до 40 г/мин помогут превратить утомительный процесс глажки белья в приятные домашние хлопоты. Световой индикатор нагрева делает пользование SC-SI30P15 простым и интуитивно понятным. Носик хорошо продуманной формы проникает в ткань между швами и пуговицами, позволяя достичь наилучшего результата. Шаровое крепление сетевого шнура препятствует его постоянному спутыванию в процессе использования модели, а вес не даст руке уставать при длительной глажке.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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