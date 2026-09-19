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Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный купить с доставкой в Москве
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Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный

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Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 1
Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 2
Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 3
Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 4
Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 5
Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 1
  • Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 2
  • Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 3
  • Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 4
  • Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 5
  • Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465769
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х20
Вес, кг.
1.2

Описание товара Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный

Дерзкий, кораллово-красный цвет украшает утюг SC-SI30P15. Прибор обладает мощностью 2000 Вт и оснащен антипригарной поверхностью, которая помогает сохранить цвет и внешний вид ткани надолго. Функция Антинакипь обеспечит долгий срок службы утюга. Вертикальное отпаривание, паровой удар 120 г/мин, регулировка степени отпаривания до 40 г/мин помогут превратить утомительный процесс глажки белья в приятные домашние хлопоты. Световой индикатор нагрева делает пользование SC-SI30P15 простым и интуитивно понятным. Носик хорошо продуманной формы проникает в ткань между швами и пуговицами, позволяя достичь наилучшего результата. Шаровое крепление сетевого шнура препятствует его постоянному спутыванию в процессе использования модели, а вес не даст руке уставать при длительной глажке.

Отзывы о товаре Утюг Scarlett SC-SI30P15 красный




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Описание
Дерзкий, кораллово-красный цвет украшает утюг SC-SI30P15. Прибор обладает мощностью 2000 Вт и оснащен антипригарной поверхностью, которая помогает сохранить цвет и внешний вид ткани надолго. Функция Антинакипь обеспечит долгий срок службы утюга. Вертикальное отпаривание, паровой удар 120 г/мин, регулировка степени отпаривания до 40 г/мин помогут превратить утомительный процесс глажки белья в приятные домашние хлопоты. Световой индикатор нагрева делает пользование SC-SI30P15 простым и интуитивно понятным. Носик хорошо продуманной формы проникает в ткань между швами и пуговицами, позволяя достичь наилучшего результата. Шаровое крепление сетевого шнура препятствует его постоянному спутыванию в процессе использования модели, а вес не даст руке уставать при длительной глажке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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