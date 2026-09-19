Портативная акустика JBL Clip 4 green
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Clip 4 green
Портативная акустика JBL представляет собой идеальное сочетание компактности и мощного звучания. Это устройство, оснащенное двумя полосами акустической системы, обеспечивает качественный моно звук с мощностью в 5 Вт, что позволяет наслаждаться любимой музыкой в полной мере. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth версии 5.1, обеспечивая стабильное и надежное соединение с совместимыми устройствами. Эта акустическая система отличается емкостью аккумулятора 500 мА·ч, которая позволяет наслаждаться непрерывным звучанием до 10 часов на одном заряде. Девайс выполнен в стильном и современном дизайне с корпусом из прочного пластика, доступен в ярких цветах, таких как зеленый и оранжевый, что придаёт ему уникальный внешний вид и позволяет выделиться среди других. Благодаря соотношению сигнал/шум на уровне 85 дБ, акустика JBL гарантирует ясность и чёткость звука. Питание устройства осуществляется от долговечного литий-ионного (Li-Ion) аккумулятора, что делает колонку надежным спутником как дома, так и в путешествиях. Эта портативная акустика станет отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и мобильность.
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