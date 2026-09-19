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Портативная акустика JBL Clip 4 green купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Clip 4 green

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Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 1
Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 2
Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 3
Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 4
Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый, оранжевый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 1
  • Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 2
  • Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 3
  • Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 4
  • Портативная акустика JBL Clip 4 green - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 455454
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый, оранжевый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86.3 x 134.5 x 46 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
183

Описание товара Портативная акустика JBL Clip 4 green

Портативная акустика JBL представляет собой идеальное сочетание компактности и мощного звучания. Это устройство, оснащенное двумя полосами акустической системы, обеспечивает качественный моно звук с мощностью в 5 Вт, что позволяет наслаждаться любимой музыкой в полной мере. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth версии 5.1, обеспечивая стабильное и надежное соединение с совместимыми устройствами. Эта акустическая система отличается емкостью аккумулятора 500 мА·ч, которая позволяет наслаждаться непрерывным звучанием до 10 часов на одном заряде. Девайс выполнен в стильном и современном дизайне с корпусом из прочного пластика, доступен в ярких цветах, таких как зеленый и оранжевый, что придаёт ему уникальный внешний вид и позволяет выделиться среди других. Благодаря соотношению сигнал/шум на уровне 85 дБ, акустика JBL гарантирует ясность и чёткость звука. Питание устройства осуществляется от долговечного литий-ионного (Li-Ion) аккумулятора, что делает колонку надежным спутником как дома, так и в путешествиях. Эта портативная акустика станет отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и мобильность.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Clip 4 green




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
зеленый, оранжевый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Развернуть
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
500
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86.3 x 134.5 x 46 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL представляет собой идеальное сочетание компактности и мощного звучания. Это устройство, оснащенное двумя полосами акустической системы, обеспечивает качественный моно звук с мощностью в 5 Вт, что позволяет наслаждаться любимой музыкой в полной мере. Колонка поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth версии 5.1, обеспечивая стабильное и надежное соединение с совместимыми устройствами. Эта акустическая система отличается емкостью аккумулятора 500 мА·ч, которая позволяет наслаждаться непрерывным звучанием до 10 часов на одном заряде. Девайс выполнен в стильном и современном дизайне с корпусом из прочного пластика, доступен в ярких цветах, таких как зеленый и оранжевый, что придаёт ему уникальный внешний вид и позволяет выделиться среди других. Благодаря соотношению сигнал/шум на уровне 85 дБ, акустика JBL гарантирует ясность и чёткость звука. Питание устройства осуществляется от долговечного литий-ионного (Li-Ion) аккумулятора, что делает колонку надежным спутником как дома, так и в путешествиях. Эта портативная акустика станет отличным выбором для тех, кто ценит качество звука и мобильность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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