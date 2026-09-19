Отпариватель напольный Hyundai H-US02456
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 451400
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
97х45х36
Вес, кг.
4.25
Описание товара Отпариватель напольный Hyundai H-US02456
Отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань. Безопасно для деликатных тканей, допускающих глажение. Устройство поможет отпарить одежду, не снимая с вешалки. Устройство способно в считанные минуты, вернуть изделиям аккуратный и опрятный вид, устранить неприятный запах.
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Отпариватель – прибор, позволяющий разглаживать изделия из ткани с помощью подачи горячего пара. Устройство без риска прожечь ткань. Безопасно для деликатных тканей, допускающих глажение. Устройство поможет отпарить одежду, не снимая с вешалки. Устройство способно в считанные минуты, вернуть изделиям аккуратный и опрятный вид, устранить неприятный запах.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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