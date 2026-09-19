Электрогриль Maunfeld MF-1324S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Грили
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 436177
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х33х16
Вес, кг.
4.7
Описание товара Электрогриль Maunfeld MF-1324S
В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180 °, и гриль превращается в большую жаровню. При мощности 2000 Вт закрытые нагревательные панели с антипригарным покрытием способны нагреваться до 230°. Температуру можно регулировать вручную. Жир, образующийся в результате приготовления пищи, стекает в специальный поддон. На корпусе гриля расположены индикаторы нагрева и работы.
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В одностороннем режиме крышка гриля откидывается на 180 °, и гриль превращается в большую жаровню. При мощности 2000 Вт закрытые нагревательные панели с антипригарным покрытием способны нагреваться до 230°. Температуру можно регулировать вручную. Жир, образующийся в результате приготовления пищи, стекает в специальный поддон. На корпусе гриля расположены индикаторы нагрева и работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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