Van Halen - Van Halen (0081227955250) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Van Halen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424615
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227955250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Van Halen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Runnin' with the devil, Eruption, You really got me, Ain't talkin' 'bout love, I'm the one, Jamie's cryin', Atomic punk, Feel your love tonight, Little dreamer, Ice cream man, On fire
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Halen - Van Halen (0081227955250) виниловая пластинка
Выпущенное в 2015 году, ремастированное переиздание дебютного одноименного альбома американской хард-рок-группы Van Halen, вышедшего первоначально в 1978 году на лейбле Warner Bros. Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227955250]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Van Halen
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Runnin' with the devil, Eruption, You really got me, Ain't talkin' 'bout love, I'm the one, Jamie's cryin', Atomic punk, Feel your love tonight, Little dreamer, Ice cream man, On fire
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Выпущенное в 2015 году, ремастированное переиздание дебютного одноименного альбома американской хард-рок-группы Van Halen, вышедшего первоначально в 1978 году на лейбле Warner Bros. Records.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Дебютный альбом с десятью миллионами проданных копий . Цена на Котофото
Недостатки:
нет
Комментарий:
Дебютный альбом американской хард-рок группы Van Halen вышедший в 1978 году один из лучших в их дискографии . . Через три месяца после выхода альбом получает статус золотого , а ещё через три — платинового . Данный релиз , это достойно ремастированное переиздание Warner records на чёрном , 180 граммовом виниле . Красивая полиграфия , повторяющая оригинал . Радует наличие внутреннего конверта с фото группы .
Van Halen - Van Halen (0081227955250) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Van Halen - Van Halen (0081227955250) виниловая пластинка
Достоинства:
Дебютный альбом с десятью миллионами проданных копий . Цена на Котофото
Недостатки:
нет
Комментарий:
Дебютный альбом американской хард-рок группы Van Halen вышедший в 1978 году один из лучших в их дискографии . . Через три месяца после выхода альбом получает статус золотого , а ещё через три — платинового . Данный релиз , это достойно ремастированное переиздание Warner records на чёрном , 180 граммовом виниле . Красивая полиграфия , повторяющая оригинал . Радует наличие внутреннего конверта с фото группы .