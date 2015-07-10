Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2015
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
VAN HALEN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 99593
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227954932
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2015
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
VAN HALEN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
Track List
|1
|You're No Good
|3:12
|2
|Dance The Night Away
|3:04
|3
|Somebody Get Me A Doctor
|2:51
|4
|Bottoms Up!
|3:04
|5
|Outta Love Again
|2:49
|6
|Light Up The Sky
|3:09
|7
|Spanish Fly
|0:58
|8
|D.O.A.
|4:07
|9
|Women In Love...
|4:05
|10
|Beautiful Girls
|3:55
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227954932
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2015
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
VAN HALEN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Track List
|1
|You're No Good
|3:12
|2
|Dance The Night Away
|3:04
|3
|Somebody Get Me A Doctor
|2:51
|4
|Bottoms Up!
|3:04
|5
|Outta Love Again
|2:49
|6
|Light Up The Sky
|3:09
|7
|Spanish Fly
|0:58
|8
|D.O.A.
|4:07
|9
|Women In Love...
|4:05
|10
|Beautiful Girls
|3:55
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Intel 13-го поколения, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen
Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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