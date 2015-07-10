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Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка

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Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 1
Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 2
Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 3
Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 4
Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 5
Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 6
Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 7
Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2015
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
VAN HALEN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99593
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция VAN HALEN
filter_none Товар входит в коллекцию VAN HALEN

Коллекция VAN HALEN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227954932
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2015
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
VAN HALEN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка

Track List

1You're No Good3:12
2Dance The Night Away3:04
3Somebody Get Me A Doctor2:51
4Bottoms Up!3:04
5Outta Love Again2:49
6Light Up The Sky3:09
7Spanish Fly0:58
8D.O.A.4:07
9Women In Love...4:05
10Beautiful Girls3:55

Отзывы о товаре Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227954932
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.2015
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
VAN HALEN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

1You're No Good3:12
2Dance The Night Away3:04
3Somebody Get Me A Doctor2:51
4Bottoms Up!3:04
5Outta Love Again2:49
6Light Up The Sky3:09
7Spanish Fly0:58
8D.O.A.4:07
9Women In Love...4:05
10Beautiful Girls3:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Halen - Van Halen II (0081227954932) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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