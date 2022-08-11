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Van Halen, 1984 (Remastered) (0081227955267) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Halen, 1984 (Remastered) (0081227955267) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Van Halen, 1984 (Remastered) (0081227955267) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Van Halen, 1984 (Remastered) (0081227955267) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция VAN HALEN
filter_none Товар входит в коллекцию VAN HALEN

Коллекция VAN HALEN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Halen, 1984 (Remastered) (0081227955267) виниловая пластинка

Track List

A119841:07
A2Jump4:04
A3Panama3:31
A4Top Jimmy2:59
A5Drop Dead Legs4:13
B1Hot For Teacher4:42
B2I'll Wait4:41
B3Girl Gone Bad4:43
B4House Of Pain3:18

Отзывы о товаре Van Halen, 1984 (Remastered) (0081227955267) виниловая пластинка

11.08.2022
Иван

Достоинства:
Отличное издание, отличное звучание, отличная цена

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Альбом - классика мирового рока. Брать надо обязательно. Тем более цена за винил абсолютно смешная. При это качество звучания одно из лучших у этого альбома. Слышал также оригинальную версию 1980х. Это гораздо интереснее. Ремастер сделан на совесть.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A119841:07
A2Jump4:04
A3Panama3:31
A4Top Jimmy2:59
A5Drop Dead Legs4:13
B1Hot For Teacher4:42
B2I'll Wait4:41
B3Girl Gone Bad4:43
B4House Of Pain3:18
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.08.2022
Иван

Достоинства:
Отличное издание, отличное звучание, отличная цена

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Альбом - классика мирового рока. Брать надо обязательно. Тем более цена за винил абсолютно смешная. При это качество звучания одно из лучших у этого альбома. Слышал также оригинальную версию 1980х. Это гораздо интереснее. Ремастер сделан на совесть.


Van Halen, 1984 (Remastered) (0081227955267) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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