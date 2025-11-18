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Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 1
Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 2
Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 3
Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 4
Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
FUGEES
Альбом (сингл)
Blunted On Reality
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 1
  • Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 2
  • Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 3
  • Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 4
  • Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424401
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758511818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
FUGEES
Альбом (сингл)
Blunted On Reality
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Introduction, Nappy Heads, Blunted Interlude, Recharge, Freestyle Interlude, Vocab, Special News Bulletin Interlude, Boof Baf, Temple, How Hard Is It?, Harlem Chit Chat Interlude, Some Seek Stardom, Giggles, Da Kid From Haiti Interlude, Refugees On The Mic, Living Like There Ain't No Tomorrow, Shouts Outs From The Block, Nappy Heads (Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
We Are Vinyl, Certified Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка

Переиздание на виниле дебютного альбома "Blunted On Reality" 1994 года, знаменитой американской хип-хоп-группы The Fugees

Отзывы о товаре Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная упаковка, Доехало целым, без замятых углов и пробитий. Соответствует описанию, всё ок.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758511818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
FUGEES
Альбом (сингл)
Blunted On Reality
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Introduction, Nappy Heads, Blunted Interlude, Recharge, Freestyle Interlude, Vocab, Special News Bulletin Interlude, Boof Baf, Temple, How Hard Is It?, Harlem Chit Chat Interlude, Some Seek Stardom, Giggles, Da Kid From Haiti Interlude, Refugees On The Mic, Living Like There Ain't No Tomorrow, Shouts Outs From The Block, Nappy Heads (Remix)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
We Are Vinyl, Certified Classics
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на виниле дебютного альбома "Blunted On Reality" 1994 года, знаменитой американской хип-хоп-группы The Fugees
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная упаковка, Доехало целым, без замятых углов и пробитий. Соответствует описанию, всё ок.


Fugees - Blunted On Reality (0190758511818) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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