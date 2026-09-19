Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Louis Armstrong - Platinum Collection (5060403742445) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mack the Knife, Ain't Misbehavin', Cheek to Cheek (With Ella Fitzgerald), When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), They Can't Take That Away from Me (With Ella Fitzgerald), Hello Dolly (Live), It Don't Mean a Thing, La Vie en Rose, Lazy Bones, Mood Indigo, A Fine Romance (With Ella Fitzgerald), Top Hat, White Tie and Tails, Blueberry Hill, Dream a Little Dream of Me (With Ella Fitzgerald), Body and Soul, Summertime (With Ella Fitzgerald), Just One of Those Things, Georgia on My Mind, Gone Fishin' (With Bing Crosby), St. James Infirmary, Oops! (With Ella Fitzgerald), When the Saints Go Marching in, Stompin' at the Savoy (Live with Barrett Deems), You Rascal You (With Louis Jordan), C'est Si Bon, Nobody Knows the Trouble I've Seen, It Ain't Necessarily So (With Ella Fitzgerald), I'm in the Mood for Love, Honeysuckle Rose (With Velma Middleton), Cabaret (Live), Cotton Tail (With Duke Ellington), Swing Low, Sweet Chariot, Let's Call the Whole Thing Off (With Ella Fitzgerald), Old Rockin' Chair (Live with Johnny Williams), You're the Top, Let's Do It (Let's Fall in Love)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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