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Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка

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Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Complete Thom Bell Sessions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Abbey Road Studios
Barcode
[0602445318773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Complete Thom Bell Sessions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nice &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Slow, Country Love Song, Shine On Through, Mama Cant Buy You Love, Are You Ready For Love, Three Way Love Affair

Отзывы о товаре Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Abbey Road Studios
Barcode
[0602445318773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Complete Thom Bell Sessions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Nice &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Slow, Country Love Song, Shine On Through, Mama Cant Buy You Love, Are You Ready For Love, Three Way Love Affair
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - The Complete Thom Bell Sessions (0602445318773) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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