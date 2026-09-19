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Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка

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Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка - фото 1
Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
SINGS THE BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка - фото 1
  • Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387276
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Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
SINGS THE BLUES
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Gotta Right to Sing the Blues, Basin Street Blues, St. Louis Blues, The Blues Are Brewin', Rockin' Chair, Where the Blues Were Born in New Orleans, Blues for Yesterday, Jack Armstrong Blues, Blues in the South, Back O' Town Blues, Fifty-Fifty Blues, Do You Know What Means to Miss New Orleans
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка

Track List

A1I Gotta Right To Sing The Blues
A2Basin Street Blues
A3St. Louis Blues
A4The Blues Are Brewin'
A5Rockin' Chair
A6Where The Blues Were Born In New Orleans
B1Blues For Yesterday
B2Jack-Armstrong Blues
B3Blues In The South
B4Back O'Town Blues
B5Fifty-Fifty Blues
B6Do You Know What It Means To Miss New Orleans?

Отзывы о товаре Louis Armstrong - Sings The Blues (5060397601308) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060397601308]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Louis Armstrong
Альбом (сингл)
SINGS THE BLUES
Жанр
Jazz
Трек-лист
I Gotta Right to Sing the Blues, Basin Street Blues, St. Louis Blues, The Blues Are Brewin', Rockin' Chair, Where the Blues Were Born in New Orleans, Blues for Yesterday, Jack Armstrong Blues, Blues in the South, Back O' Town Blues, Fifty-Fifty Blues, Do You Know What Means to Miss New Orleans
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1I Gotta Right To Sing The Blues
A2Basin Street Blues
A3St. Louis Blues
A4The Blues Are Brewin'
A5Rockin' Chair
A6Where The Blues Were Born In New Orleans
B1Blues For Yesterday
B2Jack-Armstrong Blues
B3Blues In The South
B4Back O'Town Blues
B5Fifty-Fifty Blues
B6Do You Know What It Means To Miss New Orleans?
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