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Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка

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Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка - фото 1
Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка - фото 2
Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка - фото 3
Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chris Thile
Альбом (сингл)
Laysongs
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка - фото 1
  • Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка - фото 2
  • Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка - фото 3
  • Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500946
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597916171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chris Thile
Альбом (сингл)
Laysongs
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Laysong, Ecclesiastes, God Is Alive Magic Is Afoot, Salt (in the Wounds) of the Earth, Pt. 1, Salt (in the Wounds) of the Earth, Pt. 2, Salt (in the Wounds) of the Earth, Pt. 3, Sonata for Solo Violin, Sz. 117: IV. Presto, Dionysus, Won’t You Come and Sing for Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка

Nonesuch выпускает первый полностью сольный альбом с вокалом и мандолиной Криса Тили, Laysongs. Обладатель премий "Грэмми" и "Макартур" отразил духовность в 9 песнях альбома. 4 июня 2021 года Nonesuch Records выпускает альбом "Laysongs" мандолиниста, певца и автора песен Криса Тили. Это его первый по-настоящему сольный альбом: только Тили, его голос и его мандолина, на новых записях шести оригинальных песен и трех каверов, все которые контекстуализируют и подшучивают над его идеями о духовности. Записанный в переоборудованной церкви в северной части штата Нью-Йорк во время пандемии, центральным элементом "Laysongs" является трехчастная «Salt (in the Wounds) of the Earth», созданная по мотивам книги К.С.Льюиса «Письма Баламута». В альбоме также есть песня, которую Тили написал о Дионисе; исполнение четвертой части Сонаты Белы Бартока для скрипки соло; «God Is Alive, Magic Is Afoot» по экранизации Баффи Сент-Мари поэмы Леонарда Коэна; кавер на трек легенды блюграсс Хэйзел Дикенс «Won’t You Come and Sing for Me»; и оригинальный инструментал, смоделированный по образцу Partita for Solo Violin in E Major Баха.

Отзывы о товаре Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075597916171]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Chris Thile
Альбом (сингл)
Laysongs
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Laysong, Ecclesiastes, God Is Alive Magic Is Afoot, Salt (in the Wounds) of the Earth, Pt. 1, Salt (in the Wounds) of the Earth, Pt. 2, Salt (in the Wounds) of the Earth, Pt. 3, Sonata for Solo Violin, Sz. 117: IV. Presto, Dionysus, Won’t You Come and Sing for Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Nonesuch выпускает первый полностью сольный альбом с вокалом и мандолиной Криса Тили, Laysongs. Обладатель премий "Грэмми" и "Макартур" отразил духовность в 9 песнях альбома. 4 июня 2021 года Nonesuch Records выпускает альбом "Laysongs" мандолиниста, певца и автора песен Криса Тили. Это его первый по-настоящему сольный альбом: только Тили, его голос и его мандолина, на новых записях шести оригинальных песен и трех каверов, все которые контекстуализируют и подшучивают над его идеями о духовности. Записанный в переоборудованной церкви в северной части штата Нью-Йорк во время пандемии, центральным элементом "Laysongs" является трехчастная «Salt (in the Wounds) of the Earth», созданная по мотивам книги К.С.Льюиса «Письма Баламута». В альбоме также есть песня, которую Тили написал о Дионисе; исполнение четвертой части Сонаты Белы Бартока для скрипки соло; «God Is Alive, Magic Is Afoot» по экранизации Баффи Сент-Мари поэмы Леонарда Коэна; кавер на трек легенды блюграсс Хэйзел Дикенс «Won’t You Come and Sing for Me»; и оригинальный инструментал, смоделированный по образцу Partita for Solo Violin in E Major Баха.
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Доставка
Отзывы


Chris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка - купить по цене 1910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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