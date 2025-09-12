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Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка

9 Отзывы
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Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 1
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 2
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 3
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 4
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 5
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 4
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 5
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка
1 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296672200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Quattro (Worlds Drift In), The Price Of Love, Go Your Way, Trouble With My Lover, Searchin For My Love, Can’t Let Go, It Don’t Bother Me, You Led Me To The Wrong, Last Kind Words, High and Lonesome, Going Where The Lonely Go, Somebody Was Watching Over Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка

Песни, отобранные для «Raise The Roof» - отражение глубоких влияний и новых открытий самих музыкантов. Роберт Плант отвечает за английскую традиционную фолк-музыку, которую он слушает с подростковых лет. А Краусс отмечает американскую группу Calexico — по словам артистки, когда она услышала их песню «Quattro (Worlds Drift In)», то поняла, что «мы обязательно сделаем новый альбом

Отзывы о товаре Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Дополняю, после прослушивания: первый диск отличный. Второй песочит и статистические щелчки. Оба ровные без волн. Второй диск разочаровал.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
К продавцу вопросов нет, все пришло в целости и сохранности. Цена отличная. Но сам альбом на любителя и запись мутновата. Брал из-за цены и больше для коллекции.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично! надёжная упаковка, сам винил ровный, звук отличный! спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Дмитрий Романьков

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, тем более за такую стоимость… Пластинки имеют небольшую кривизну, не критично, звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Р_В Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Упаковка надёжная. Звук отличный.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришел через неделю. добротно упакован. Диск новый в заводской упаковке. Продавцу респект.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Первая пластинка еще ничего в плане кривизны , вторая конкретно волнами ...на звук не влияет , неприятно Качество записи на высоте Любые новые пластинки на тяжелом виниле - кот в мешке 50 на 50 ...либо кривые , либо шипят и трещат
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее издание. Две пластинки, конверт с текстами.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, начиная от надежно упакованного и фабрично запечатанного альбома и заканчивая отличным качеством записи легендарных исполнителей.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296672200]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Quattro (Worlds Drift In), The Price Of Love, Go Your Way, Trouble With My Lover, Searchin For My Love, Can’t Let Go, It Don’t Bother Me, You Led Me To The Wrong, Last Kind Words, High and Lonesome, Going Where The Lonely Go, Somebody Was Watching Over Me
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Песни, отобранные для «Raise The Roof» - отражение глубоких влияний и новых открытий самих музыкантов. Роберт Плант отвечает за английскую традиционную фолк-музыку, которую он слушает с подростковых лет. А Краусс отмечает американскую группу Calexico — по словам артистки, когда она услышала их песню «Quattro (Worlds Drift In)», то поняла, что «мы обязательно сделаем новый альбом
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Сергей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Дополняю, после прослушивания: первый диск отличный. Второй песочит и статистические щелчки. Оба ровные без волн. Второй диск разочаровал.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
К продавцу вопросов нет, все пришло в целости и сохранности. Цена отличная. Но сам альбом на любителя и запись мутновата. Брал из-за цены и больше для коллекции.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично! надёжная упаковка, сам винил ровный, звук отличный! спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Дмитрий Романьков

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, тем более за такую стоимость… Пластинки имеют небольшую кривизну, не критично, звук хороший.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Р_В Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Упаковка надёжная. Звук отличный.Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Дмитрий Н.

Достоинства:


Комментарий:
заказ пришел через неделю. добротно упакован. Диск новый в заводской упаковке. Продавцу респект.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Первая пластинка еще ничего в плане кривизны , вторая конкретно волнами ...на звук не влияет , неприятно Качество записи на высоте Любые новые пластинки на тяжелом виниле - кот в мешке 50 на 50 ...либо кривые , либо шипят и трещат
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее издание. Две пластинки, конверт с текстами.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, начиная от надежно упакованного и фабрично запечатанного альбома и заканчивая отличным качеством записи легендарных исполнителей.


Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1910 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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