Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shania Twain
Альбом (сингл)
Queen of Me
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб.
В наличии
Код товара: 730287
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 880 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602448616166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shania Twain
Альбом (сингл)
Queen of Me
Жанр
Кантри
Трек-лист
Giddy Up!, Brand New, Waking Up Dreaming, Best Friend, Pretty Liar, Inhale/Exhale Air, Last Day Of Summer, Queen Of Me, Got It Good, Number One, Not Just A Girl, The Hardest Stone
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Giddy Up!, Brand New, Waking Up Dreaming, Best Friend, Pretty Liar, Inhale/Exhale Air, Last Day Of Summer, Queen Of Me, Got It Good, Number One, Not Just A Girl, The Hardest Stone
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитOST - OSS 117: From Africa With Love (Nicolas Bedos; Anne-Sophie...
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитPink Sweat$ - Pink Planet (0075678644092) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитChris Thile - Laysongs (0075597916171) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитWeezer - Van Weezer (0075678650925) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитDead Lord - Dystopia (EP) (0194399777312) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитDvsn - Sept 5th (0093624919728) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитRobert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (0190296672200) ви...
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитJim James & Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) в...
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитFoo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) ви...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитTLC - Waterfalls (V12) (picture) (0194397243819) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитThe Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитSon Volt - Live At The Bottom Line, 1996 (0081227947576) винилов...
Бренд
Republic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic
Barcode
[0602448616166]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shania Twain
Альбом (сингл)
Queen of Me
Жанр
Кантри
Трек-лист
Giddy Up!, Brand New, Waking Up Dreaming, Best Friend, Pretty Liar, Inhale/Exhale Air, Last Day Of Summer, Queen Of Me, Got It Good, Number One, Not Just A Girl, The Hardest Stone
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Giddy Up!, Brand New, Waking Up Dreaming, Best Friend, Pretty Liar, Inhale/Exhale Air, Last Day Of Summer, Queen Of Me, Got It Good, Number One, Not Just A Girl, The Hardest Stone
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Shania Twain - Queen Of Me (coloured) (0602448616166) виниловая пластинка