Top.Mail.Ru
Jim James & Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jim James & Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jim James &amp; Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка - фото 1
Jim James &amp; Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jim James & Teddy Abrams
Альбом (сингл)
The Order Of Nature
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jim James &amp; Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка - фото 1
  • Jim James &amp; Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718651
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jim James & Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602508058219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jim James & Teddy Abrams
Альбом (сингл)
The Order Of Nature
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Walking In The Snow, Here In Spirit, The Human Torch, In Demand, Back To The End Of The World, Who Am I, Over And Over, Set It To Song, Same Old Lie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jim James & Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Jim James / Order Of Nature (1LP) - это великолепная возможность окунуться в музыкальный мир этого талантливого исполнителя. Order Of Nature - новый альбом Jim James, который поразит вас своей гармонией и красотой. Каждая песня на этом альбоме проникнута эмоциональной глубиной и уникальным стилем исполнения. Это музыка, которая переносит слушателя в мир спокойства и вдохновляет на новые мысли и чувства. Виниловая пластинка Jim James / Order Of Nature предлагает высококачественное звучание, которое позволит вам насладиться каждой нотой и каждым музыкальным аккордом. Она оживляет мелодии и передает всю глубину и эмоциональность исполнения. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу уникального музыкального произведения Jim James / Order Of Nature. Закажите свой экземпляр уже сейчас и насладитесь музыкой, которая навсегда останется в вашем сердце.

Отзывы о товаре Jim James & Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602508058219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Jim James & Teddy Abrams
Альбом (сингл)
The Order Of Nature
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Walking In The Snow, Here In Spirit, The Human Torch, In Demand, Back To The End Of The World, Who Am I, Over And Over, Set It To Song, Same Old Lie
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Jim James / Order Of Nature (1LP) - это великолепная возможность окунуться в музыкальный мир этого талантливого исполнителя. Order Of Nature - новый альбом Jim James, который поразит вас своей гармонией и красотой. Каждая песня на этом альбоме проникнута эмоциональной глубиной и уникальным стилем исполнения. Это музыка, которая переносит слушателя в мир спокойства и вдохновляет на новые мысли и чувства. Виниловая пластинка Jim James / Order Of Nature предлагает высококачественное звучание, которое позволит вам насладиться каждой нотой и каждым музыкальным аккордом. Она оживляет мелодии и передает всю глубину и эмоциональность исполнения. Не упустите возможность приобрести эту виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу уникального музыкального произведения Jim James / Order Of Nature. Закажите свой экземпляр уже сейчас и насладитесь музыкой, которая навсегда останется в вашем сердце.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jim James & Teddy Abrams - The Order Of Nature (0602508058219) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1880 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...