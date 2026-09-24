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Symphony Orchestra - Grieg - Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (5711053021595) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Symphony Orchestra - Grieg - Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (5711053021595) виниловая пластинка

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Symphony Orchestra - Grieg - Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (5711053021595) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698497
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Характеристики

Бренд
Encore!
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Symphony Orchestra - Grieg - Peer Gynt Suites, Symphonic Dances (5711053021595) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46, I. Morning Mood, II. The Death of Ase, III. Anitras Dance, IV. In The Hall of the Mountain King Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55, I. The Abduction of the Bride - Ingrids Lament, II. Arabian Dance, III. Peer Gynts Homecoming, IV. Solveigs Song, 4 Symphonic Dances, Op. 64: IV. Andante - Allegro Molto e Risoluto, Norwegian Rustic March From Lyrical Pieces Op. 43

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Характеристики
Бренд
Encore!
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Peer Gynt Suite No. 1, Op. 46, I. Morning Mood, II. The Death of Ase, III. Anitras Dance, IV. In The Hall of the Mountain King Peer Gynt Suite No. 2, Op. 55, I. The Abduction of the Bride - Ingrids Lament, II. Arabian Dance, III. Peer Gynts Homecoming, IV. Solveigs Song, 4 Symphonic Dances, Op. 64: IV. Andante - Allegro Molto e Risoluto, Norwegian Rustic March From Lyrical Pieces Op. 43
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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