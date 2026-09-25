Top.Mail.Ru
Foo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Foo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Foo Fighters - Live In Toronto&#039; 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка - фото 1
Foo Fighters - Live In Toronto&#039; 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка - фото 2
Foo Fighters - Live In Toronto&#039; 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
Live In Toronto' 96
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Foo Fighters - Live In Toronto&#039; 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка - фото 1
  • Foo Fighters - Live In Toronto&#039; 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка - фото 2
  • Foo Fighters - Live In Toronto&#039; 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729368
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Foo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829979169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
Live In Toronto' 96
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Enough Space, This Is A Call, Winnebago, Wattershed, For All The Cows, Weenie Beenie, Butterflies, Big Me, My Poor Brain, A10 Gas Chamber, Up In Arms, Good Grief, Alone & Easy Target, I'll Stick Around, Down In The Park (encore), Exhausted (encore)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enough Space, This Is A Call, Winnebago, Wattershed, For All The Cows, Weenie Beenie, Butterflies, Big Me, My Poor Brain, A10 Gas Chamber, Up In Arms, Good Grief, Alone & Easy Target, I'll Stick Around, Down In The Park (encore), Exhausted (encore)

Отзывы о товаре Foo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Second
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second
Barcode
[9003829979169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
Live In Toronto' 96
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Enough Space, This Is A Call, Winnebago, Wattershed, For All The Cows, Weenie Beenie, Butterflies, Big Me, My Poor Brain, A10 Gas Chamber, Up In Arms, Good Grief, Alone & Easy Target, I'll Stick Around, Down In The Park (encore), Exhausted (encore)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Австрия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enough Space, This Is A Call, Winnebago, Wattershed, For All The Cows, Weenie Beenie, Butterflies, Big Me, My Poor Brain, A10 Gas Chamber, Up In Arms, Good Grief, Alone & Easy Target, I'll Stick Around, Down In The Park (encore), Exhausted (encore)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - Live In Toronto' 96 (coloured) (9003829979169) виниловая пластинка – стоимость товара 1880 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...