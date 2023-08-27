Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
AQUALUNG
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 98999
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646146604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
AQUALUNG
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Aqualung, Cross-Eyed Mary, Cheap Day Return, Mother Goose, Wond'ring Aloud, Up To Me, My God, Hymn 43, Slipstream, Locomotive Breath, Wind-Up
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка
Track List
Aqualung
|A1
|Aqualung
|A2
|Cross-Eyed Mary
|A3
|Cheap Day Return
|A4
|Mother Goose
|A5
|Wond'ring Aloud
|A6
|Up To Me
My God
|B1
|My God
|B2
|Hymn 43
|B3
|Slipstream
|B4
|Locomotive Breath
|B5
|Wind-Up
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock, Цветной винил
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[0825646146604]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
AQUALUNG
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Aqualung, Cross-Eyed Mary, Cheap Day Return, Mother Goose, Wond'ring Aloud, Up To Me, My God, Hymn 43, Slipstream, Locomotive Breath, Wind-Up
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
пурпурный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Track List
Aqualung
|A1
|Aqualung
|A2
|Cross-Eyed Mary
|A3
|Cheap Day Return
|A4
|Mother Goose
|A5
|Wond'ring Aloud
|A6
|Up To Me
My God
|B1
|My God
|B2
|Hymn 43
|B3
|Slipstream
|B4
|Locomotive Breath
|B5
|Wind-Up
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Fusion, Progressive Rock, Цветной винил
Достоинства:
Альбом 1971 года . Ему уже полвека , а слушается каждый раз , как будто впервые , нетленная классика . Это издание не подкачало по всем параметрам , и по оформлению и по звуку . Винил тяжелый , качественный .
Недостатки:
Их просто не может быть .
Комментарий:
В отличие от ранних альбомов Jethro Tull , многие песни в Aqualung являются акустическими . Это мой любимый альбом .
Кто не знаком , однозначно рекомендую .
Достоинства:
Четвёртый студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull вышел в 1971 году . Является очень успешным диском группы с продажами во всем мире 7 миллионов . В альбоме множество музыкальных жанров с элементами фолка , блюза и хард-рока . Этот альбом считается классикой . В альбоме много акустического материала . Само издание выглядит впечатляюще - красивая обложка ( изображен бездомный с набережной Темзы ) , тяжелый винил и отличный звук .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
На мой ( и не только ) взгляд "Aqualung" - лучшее произведение Jethro Tull . Это значительное явление во всей рок музыке .
Обязателен для приобретения .
Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Jethro Tull - Aqualung (The 2011 Steven Wilson Stereo Remix)(Clear) (0825646146604) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом 1971 года . Ему уже полвека , а слушается каждый раз , как будто впервые , нетленная классика . Это издание не подкачало по всем параметрам , и по оформлению и по звуку . Винил тяжелый , качественный .
Недостатки:
Их просто не может быть .
Комментарий:
В отличие от ранних альбомов Jethro Tull , многие песни в Aqualung являются акустическими . Это мой любимый альбом .
Кто не знаком , однозначно рекомендую .
Достоинства:
Четвёртый студийный альбом британской рок-группы Jethro Tull вышел в 1971 году . Является очень успешным диском группы с продажами во всем мире 7 миллионов . В альбоме множество музыкальных жанров с элементами фолка , блюза и хард-рока . Этот альбом считается классикой . В альбоме много акустического материала . Само издание выглядит впечатляюще - красивая обложка ( изображен бездомный с набережной Темзы ) , тяжелый винил и отличный звук .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
На мой ( и не только ) взгляд "Aqualung" - лучшее произведение Jethro Tull . Это значительное явление во всей рок музыке .
Обязателен для приобретения .