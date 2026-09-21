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Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка

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Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 1
Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 2
Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 3
Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 4
Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iowa
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 1
  • Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 2
  • Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 3
  • Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 4
  • Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696023
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Характеристики

Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iowa
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Мои стихи, твоя гитара, Плохо танцевать, Я сошла с ума, Мечты, 140, Улыбайся, Простая песня, Одно и то же, Бьет бит, Ищу мужа, Маршрутка, Невеста
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iowa - Лучшие Песни (pink) (4603320377508) виниловая пластинка

"Лучшие Песни" - сборник лучших песен белорусско-российской поп-рок-группы IOWA, выпущенный в 2023 году. В него вошли такие хиты как "Маршрутка", "Улыбайся", "Одно и то же", "Мои Стихи, Твоя Гитара" и др. Лимитированное издание представлено на розовом виниле. IOWA - белорусско-российская поп-рок-группа, образованная в 2009 году в Могилёве. Участниками группы являются супруги Екатерина Иванчикова (вокалистка, тексты) и Леонид Терещенко (гитарист, соавтор песен, аранжировщик). С ними в команде также: Александр Гаврилов – бас-гитарист, аранжировщик, Василий Буланов – сэмплер, перкуссия, Андрей Чернышев – звукорежиссер, аранжировщик, звукоинженер.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377508]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iowa
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Мои стихи, твоя гитара, Плохо танцевать, Я сошла с ума, Мечты, 140, Улыбайся, Простая песня, Одно и то же, Бьет бит, Ищу мужа, Маршрутка, Невеста
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"Лучшие Песни" - сборник лучших песен белорусско-российской поп-рок-группы IOWA, выпущенный в 2023 году. В него вошли такие хиты как "Маршрутка", "Улыбайся", "Одно и то же", "Мои Стихи, Твоя Гитара" и др. Лимитированное издание представлено на розовом виниле. IOWA - белорусско-российская поп-рок-группа, образованная в 2009 году в Могилёве. Участниками группы являются супруги Екатерина Иванчикова (вокалистка, тексты) и Леонид Терещенко (гитарист, соавтор песен, аранжировщик). С ними в команде также: Александр Гаврилов – бас-гитарист, аранжировщик, Василий Буланов – сэмплер, перкуссия, Андрей Чернышев – звукорежиссер, аранжировщик, звукоинженер.


Теги товара: Цветной винил
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