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Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка

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Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка - фото 4
Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
19
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка - фото 1
  • Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка - фото 2
  • Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка - фото 3
  • Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка - фото 4
  • Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 800 руб.  3 900 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка
2 800 руб. -28%
3 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904031312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
19
Жанр
Soul
Трек-лист
Daydreamer, Best For Last, Chasing Pavements, Cold Shoulder, Crazy For You, Melt My Heart To Stone, First Love, Right As Rain, Make You Feel My Love, My Same, Tired, Hometown Glory
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daydreamer, Best For Last, Chasing Pavements, Cold Shoulder, Crazy For You, Melt My Heart To Stone, First Love, Right As Rain, Make You Feel My Love, My Same, Tired, Hometown Glory



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904031312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
19
Жанр
Soul
Трек-лист
Daydreamer, Best For Last, Chasing Pavements, Cold Shoulder, Crazy For You, Melt My Heart To Stone, First Love, Right As Rain, Make You Feel My Love, My Same, Tired, Hometown Glory
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daydreamer, Best For Last, Chasing Pavements, Cold Shoulder, Crazy For You, Melt My Heart To Stone, First Love, Right As Rain, Make You Feel My Love, My Same, Tired, Hometown Glory


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка – стоимость товара 2800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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