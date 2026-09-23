Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
19
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 800 руб. 3 900 руб.
В наличии
Код товара: 617495
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 800 руб. -28%
3 900 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904031312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
19
Жанр
Soul
Трек-лист
Daydreamer, Best For Last, Chasing Pavements, Cold Shoulder, Crazy For You, Melt My Heart To Stone, First Love, Right As Rain, Make You Feel My Love, My Same, Tired, Hometown Glory
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daydreamer, Best For Last, Chasing Pavements, Cold Shoulder, Crazy For You, Melt My Heart To Stone, First Love, Right As Rain, Make You Feel My Love, My Same, Tired, Hometown Glory
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитКруг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитЗолотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитАквариум - Равноденствие (4640004135696) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитBent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитDead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитBerwyn - Tape 2/ Fomalhaut (coloured) (0194397118919) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитMarcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитComa Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитPinguini Tattici Nucleari - Ahia! (EP) (coloured) (0194399538012...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитRocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитМуслим Магомаев - Синяя Вечность (4680068807276) виниловая пласт...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0634904031312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Adele
Альбом (сингл)
19
Жанр
Soul
Трек-лист
Daydreamer, Best For Last, Chasing Pavements, Cold Shoulder, Crazy For You, Melt My Heart To Stone, First Love, Right As Rain, Make You Feel My Love, My Same, Tired, Hometown Glory
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Daydreamer, Best For Last, Chasing Pavements, Cold Shoulder, Crazy For You, Melt My Heart To Stone, First Love, Right As Rain, Make You Feel My Love, My Same, Tired, Hometown Glory
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка – стоимость товара 2800 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Adele - 19 (0634904031312) виниловая пластинка