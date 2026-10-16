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8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка

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8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка - фото 1
8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка - фото 2
8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Alice In Hell
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка - фото 1
  • 8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка - фото 2
  • 8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636377
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Alice In Hell
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Crystal Ann, Alison Hell, W.T.Y.D., Wicked Mystic, Burns Like A Buzzsaw Blade, Word Salad, Schizos (Are Never Alone) Parts I & II, Ligeia, Human Insecticide.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Crystal Ann, Alison Hell, W.T.Y.D., Wicked Mystic, Burns Like A Buzzsaw Blade, Word Salad, Schizos (Are Never Alone) Parts I &amp;amp;amp; II, Ligeia, Human Insecticide



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре 8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Alice In Hell
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Crystal Ann, Alison Hell, W.T.Y.D., Wicked Mystic, Burns Like A Buzzsaw Blade, Word Salad, Schizos (Are Never Alone) Parts I & II, Ligeia, Human Insecticide.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Crystal Ann, Alison Hell, W.T.Y.D., Wicked Mystic, Burns Like A Buzzsaw Blade, Word Salad, Schizos (Are Never Alone) Parts I &amp;amp;amp; II, Ligeia, Human Insecticide


Теги товара: Progressive Rock
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