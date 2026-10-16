8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Alice In Hell
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636377
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Alice In Hell
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Crystal Ann, Alison Hell, W.T.Y.D., Wicked Mystic, Burns Like A Buzzsaw Blade, Word Salad, Schizos (Are Never Alone) Parts I & II, Ligeia, Human Insecticide.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Crystal Ann, Alison Hell, W.T.Y.D., Wicked Mystic, Burns Like A Buzzsaw Blade, Word Salad, Schizos (Are Never Alone) Parts I &amp;amp; II, Ligeia, Human Insecticide
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтарый Приятель - Колесо Надежды (4630356100794) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитЛеонид Агутин - Лучшие песни (crystal red) (4680068806651) винил...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитНогу Свело - Золотое Время (4620032916344) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Alice In Hell
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Crystal Ann, Alison Hell, W.T.Y.D., Wicked Mystic, Burns Like A Buzzsaw Blade, Word Salad, Schizos (Are Never Alone) Parts I & II, Ligeia, Human Insecticide.
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Crystal Ann, Alison Hell, W.T.Y.D., Wicked Mystic, Burns Like A Buzzsaw Blade, Word Salad, Schizos (Are Never Alone) Parts I &amp;amp; II, Ligeia, Human Insecticide
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 8719262006553, Annihilator, Alice In Hell виниловая пластинка