OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087499167) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087499167) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–Showtime, A-Holes, Tyler Bates–Vs. The Abilisk, Tyler Bates–Space Chase, Tyler Bates–Family History, Tyler Bates–Groot Expectations, Tyler Bates–Mammalian Bodies, Tyler Bates–Two-Time-Galaxy Savers, Tyler Bates–I Know Who You Are, Tyler Bates–Ego, Tyler Bates–Kraglin And Drax, Tyler Bates–The Expansion, Tyler Bates–Mary Poppins And The Rat, Tyler Bates–Gods, Tyler Bates–Dad, Tyler Bates–A Total Hasselhoff, Tyler Bates–Guardians Of The Frickin’ Galaxy
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитFoo Fighters - One By One (0886979832619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPink - Beautiful Trauma (0889854746919) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитKorn - Follow The Leader (0190758658513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитAerosmith - Permanent Vacation (0602547954374) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитSnow Patrol - Fallen Empires (0602567954316) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитRingo Starr - Goodnight Vienna (0602567007401) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитPaul McCartney - Venus And Mars (0602557567632) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBob Marley - A Legend (Coloured Vinyl) (2Lp) (5060143491467) вин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитEvanescence - The Bitter Truth (0194397891515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитLacuna Coil - Live From The Apocalypse (0194398745411) виниловая...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитBudgie - Deliver Us From Evil (5015333135423) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитThe White Stripes - Get Behind Me Satan (0194398424217) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла ровно такая как и на фотографиях, и более того в двух экземплярах саундтреки из фильма это первая, а вторая мелодии по разные акты самого фильма. Это первая виниловая пластинка в моём владении и я ни о чем не пожалел
Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (coloured) (0050087499167) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла ровно такая как и на фотографиях, и более того в двух экземплярах саундтреки из фильма это первая, а вторая мелодии по разные акты самого фильма. Это первая виниловая пластинка в моём владении и я ни о чем не пожалел