Selena Gomez; Benny Blanco - I Said I Love You First (coloured) (0602475694205) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Selena Gomez, Benny Blanco
Альбом (сингл)
I Said I Love You First
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 707059
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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475694205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Selena Gomez, Benny Blanco
Альбом (сингл)
I Said I Love You First
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Said I Love You First, Younger And Hotter Than Me, Call Me When You Break Up, Ojos Tristes, Dont Wanna Cry Sunset Blvd, Cowboy, Bluest Flame, How Does It Feel To Be Forgotten, Do You Wanna Be Perfect, You Said You Were Sorry, I Cant Get Enough, Dont Take It Personally, Scared Of Loving You
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Selena Gomez; Benny Blanco - I Said I Love You First (coloured) (0602475694205) виниловая пластинка
Cовместный сингл Селены Гомез и продюсера Бенни Бланко, который был выпущен в 2022 году. Песня сочетает в себе поп-звучание и эмоциональные тексты, которые отражают темы любви и уязвимости.
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Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope Records
Barcode
[0602475694205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Selena Gomez, Benny Blanco
Альбом (сингл)
I Said I Love You First
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
I Said I Love You First, Younger And Hotter Than Me, Call Me When You Break Up, Ojos Tristes, Dont Wanna Cry Sunset Blvd, Cowboy, Bluest Flame, How Does It Feel To Be Forgotten, Do You Wanna Be Perfect, You Said You Were Sorry, I Cant Get Enough, Dont Take It Personally, Scared Of Loving You
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Cовместный сингл Селены Гомез и продюсера Бенни Бланко, который был выпущен в 2022 году. Песня сочетает в себе поп-звучание и эмоциональные тексты, которые отражают темы любви и уязвимости.
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Selena Gomez; Benny Blanco - I Said I Love You First (coloured) (0602475694205) виниловая пластинка – стоимость товара 3620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Selena Gomez; Benny Blanco - I Said I Love You First (coloured) (0602475694205) виниловая пластинка