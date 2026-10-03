Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Benson, George, Give Me The Night (8718469537259) виниловая пластинка
Give Me The Night - альбом George Benson, впервые изданный в 1980 году. В следующем году пластинка завоевала сразу три награды Грэмми: за лучшее мужское вокальное R&B-исполнение, за лучшее мужское джаз-исполнение (композиция "Moody's Mood"), за лучшее инструментальное R&B-исполнение (композиция "Off Broadway"). В США альбом получил платиновый статус. George Benson родился в 1943 году в США. В творчестве музыканта органично сочетаются такие направления, как ритм-энд-блюз, софт-рок, джаз и фанк. В 1977 году удостоился премии Грэмми в номинации "Запись года" за композицию "This Masquerade" (также имеются награды Грэмми в других номинациях). Официальная дискография исполнителя насчитывает 34 студийных альбома, 5 концертных, 22 сингла и 7 сборников песен.
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