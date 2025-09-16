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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый

7 Отзывы
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Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%
2 880 руб.  2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422589
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
8х8х3
Вес, г.
605

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый

Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Данила Т.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу! Восхитительная камера, пришла в целости и цена достойная!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заявлено цветное изображение, по факту, как в каменном веке черно-белое.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все подключение заняло несколько минут. Качество отличное. Очень компактная и достаточно тяжёлая камера.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в хорошем состоянии. Все работает, хорошо показывает
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо . Заказываю не первый раз. Все как заявлено в карточке товара.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Камера пришла быстро, давно такие беру, есть звук, ночная подсветка, работает и днём, и ночью, брака по ним не было не разу, все работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не устанавливал,пока.Назначение на катер.Пока внешне все норм.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Данила Т.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо большое продавцу! Восхитительная камера, пришла в целости и цена достойная!
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Заявлено цветное изображение, по факту, как в каменном веке черно-белое.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все подключение заняло несколько минут. Качество отличное. Очень компактная и достаточно тяжёлая камера.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Наталья З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел в хорошем состоянии. Все работает, хорошо показывает
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо . Заказываю не первый раз. Все как заявлено в карточке товара.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
Камера пришла быстро, давно такие беру, есть звук, ночная подсветка, работает и днём, и ночью, брака по ним не было не разу, все работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Не устанавливал,пока.Назначение на катер.Пока внешне все норм.


Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T206(B) 2.8-12мм белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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