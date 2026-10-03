Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631449
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
40х25х6
Вес, кг.
1.37
Описание товара Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P
TP-link VIGI NVR1104H-4P - 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+. Четыре порта PoE+ 10/100 Мбит/с с бюджетом каждого порта 30 Вт позволят передавать данные и питание по одному кабелю, что упростит установку устройств видеонаблюдения в труднодоступных местах. Поддержка высокого разрешения и возможность отображения до четырёх каналов позволят разглядеть каждую деталь с любого ракурса. Сжатие позволит сохранить кристальную чёткость изображения, но при этом сэкономить место на жёстком диске и снизить нагрузку на сеть.
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Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
TP-link VIGI NVR1104H-4P - 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+. Четыре порта PoE+ 10/100 Мбит/с с бюджетом каждого порта 30 Вт позволят передавать данные и питание по одному кабелю, что упростит установку устройств видеонаблюдения в труднодоступных местах. Поддержка высокого разрешения и возможность отображения до четырёх каналов позволят разглядеть каждую деталь с любого ракурса. Сжатие позволит сохранить кристальную чёткость изображения, но при этом сэкономить место на жёстком диске и снизить нагрузку на сеть.
Видеорегистратор TP-Link VIGI NVR1104H-4P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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