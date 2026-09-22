Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеорегистратор HiWatch DS-H108GA(B)
Видеорегистратор HiWatch — это надежное и высокопроизводительное устройство для записи и хранения видеоданных, предназначенное для обеспечения безопасности и наблюдения. Он оснащен 8 каналами записи и поддерживает подключение до 8 IP-каналов, что позволяет охватывать широкий спектр камер и обеспечивает всесторонний контроль территории. Регистратор поддерживает подключение накопителей через интерфейс SATA с максимальным объемом каждого до 6 ТБ, предоставляя пользователю значительное пространство для хранения видеозаписей. Устройство оснащено одним отсеком для установки HDD или SSD, но накопители в комплекте не предусмотрены, что дает возможность приобрести их отдельно в соответствии с индивидуальными потребностями. HiWatch обладает возможностью записи видео в разрешении до 1920x1080 пикселей при частоте 25 кадров в секунду, гарантируя четкое и качественное изображение. Для удобства подключения к мониторам и другим устройствам отображения, предусмотрены разъемы HDMI и VGA, а также два RCA разъема для аудио. Регистратор питается от электросети, обеспечивая стабильную и продолжительную работу. Весит устройство всего 1 кг, что делает его компактным и удобным для установки в различных местах как дома, так и на предприятии. Бренд HiWatch славится качественными и доступными решениями в области безопасности, и данный видеорегистратор не исключение. Он сочетает в себе функциональность и простоту использования, что делает его отличным выбором для мониторинга и обеспечения безопасности.
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