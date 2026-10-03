Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2-P16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 631447
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Характеристики
Бренд
Uniview
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
48х48х19
Вес, кг.
5.44
Описание товара Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2-P16
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Uniview
Тип товара
Видеорегистратор
Профессиональное устройство, используемое в системах видеонаблюдения.
Видеорегистратор Uniview NVR304-16E2-P16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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