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4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P купить с доставкой в Москве
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4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P

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4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 1
4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 2
4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 3
4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 4
4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
  • 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 1
  • 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 2
  • 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 3
  • 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 4
  • 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731959
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Сетевой видеорегистратор, Адаптер питания, Винты для установки жёсткого диска, Мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
4 порта
Питание
от сети
Габариты
246x45x148 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.36

Описание товара 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P

Видеорегистраторы TP-Link представляют собой надежное решение для видеонаблюдения, оснащенное множеством полезных функций. Эти устройства поддерживают подключение накопителей через интерфейс SATA и имеют два разъема USB для дополнительных подключений. Также предусмотрено наличие двух RCA-портов, которые позволяют интегрировать дополнительные аудио- и видеоустройства. Видеорегистраторы питаются от сети, обеспечивая стабильное и долговременное использование. Устройства поддерживают максимальную скорость сети Ethernet до 100 Мбит/с, что обеспечивает быструю передачу данных и возможность удаленного управления системой. При весе всего 1,6 кг видеорегистраторы TP-Link предлагают простую установку и компактное размещение. Они обеспечивают высокое качество видеозаписи с разрешением до 3840x2160, что позволяет получить четкую и детализированную картинку. Максимальное количество IP-каналов, которое может быть подключено к устройству, составляет 4, а каждое из них поддерживает запись со скоростью 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, что обеспечивает плавность воспроизведения видео. Видеорегистраторы TP-Link поддерживают 4 канала записи и имеют один отсек для HDD или SSD, с максимальной емкостью накопителя до 6 ТБ. Накопители не входят в комплект, что дает пользователю возможность выбрать наиболее подходящий вариант для своих нужд. Этот видеорегистратор станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и высококачественное решение для систем видеонаблюдения.

Отзывы о товаре 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
4
Комплектация
Сетевой видеорегистратор, Адаптер питания, Винты для установки жёсткого диска, Мышь
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
4
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Развернуть
Разъемы HDMI
1
RCA
2
Ethernet (LAN)
1
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
4 порта
Питание
от сети
Габариты
246x45x148 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Видеорегистраторы TP-Link представляют собой надежное решение для видеонаблюдения, оснащенное множеством полезных функций. Эти устройства поддерживают подключение накопителей через интерфейс SATA и имеют два разъема USB для дополнительных подключений. Также предусмотрено наличие двух RCA-портов, которые позволяют интегрировать дополнительные аудио- и видеоустройства. Видеорегистраторы питаются от сети, обеспечивая стабильное и долговременное использование. Устройства поддерживают максимальную скорость сети Ethernet до 100 Мбит/с, что обеспечивает быструю передачу данных и возможность удаленного управления системой. При весе всего 1,6 кг видеорегистраторы TP-Link предлагают простую установку и компактное размещение. Они обеспечивают высокое качество видеозаписи с разрешением до 3840x2160, что позволяет получить четкую и детализированную картинку. Максимальное количество IP-каналов, которое может быть подключено к устройству, составляет 4, а каждое из них поддерживает запись со скоростью 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, что обеспечивает плавность воспроизведения видео. Видеорегистраторы TP-Link поддерживают 4 канала записи и имеют один отсек для HDD или SSD, с максимальной емкостью накопителя до 6 ТБ. Накопители не входят в комплект, что дает пользователю возможность выбрать наиболее подходящий вариант для своих нужд. Этот видеорегистратор станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и высококачественное решение для систем видеонаблюдения.
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Доставка
Отзывы


4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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