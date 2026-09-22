4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара 4-канальный сетевой видеорегистратор с поддержкой PoE+ TP-Link VIGI NVR1004H-4P
Видеорегистраторы TP-Link представляют собой надежное решение для видеонаблюдения, оснащенное множеством полезных функций. Эти устройства поддерживают подключение накопителей через интерфейс SATA и имеют два разъема USB для дополнительных подключений. Также предусмотрено наличие двух RCA-портов, которые позволяют интегрировать дополнительные аудио- и видеоустройства. Видеорегистраторы питаются от сети, обеспечивая стабильное и долговременное использование. Устройства поддерживают максимальную скорость сети Ethernet до 100 Мбит/с, что обеспечивает быструю передачу данных и возможность удаленного управления системой. При весе всего 1,6 кг видеорегистраторы TP-Link предлагают простую установку и компактное размещение. Они обеспечивают высокое качество видеозаписи с разрешением до 3840x2160, что позволяет получить четкую и детализированную картинку. Максимальное количество IP-каналов, которое может быть подключено к устройству, составляет 4, а каждое из них поддерживает запись со скоростью 30 кадров в секунду при максимальном разрешении, что обеспечивает плавность воспроизведения видео. Видеорегистраторы TP-Link поддерживают 4 канала записи и имеют один отсек для HDD или SSD, с максимальной емкостью накопителя до 6 ТБ. Накопители не входят в комплект, что дает пользователю возможность выбрать наиболее подходящий вариант для своих нужд. Этот видеорегистратор станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное и высококачественное решение для систем видеонаблюдения.
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