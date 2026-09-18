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Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-H216QA купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-H216QA

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Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-H216QA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299051
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Размеры в упаковке, см
2х1х1
Вес, кг.
1.2

Описание товара Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-H216QA

HiWatch DS-H216QA – гибридный видеорегистратор, позволяющий синхронно выводить изображение на 16 каналах. Для передачи аудио используется коаксиальный кабель. Видео выводится с максимальным разрешением 4К. Запись ведётся двумя потоками. В качестве хранилища используется жесткий диск объемом до 6 Тб. Видеорегистратор может эксплуатироваться при окружающей температуре воздуха от-10 до +55 градусов при влажности до 90%. Питание осуществляется от БП 12 В.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision HiWatch DS-H216QA




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Описание
HiWatch DS-H216QA – гибридный видеорегистратор, позволяющий синхронно выводить изображение на 16 каналах. Для передачи аудио используется коаксиальный кабель. Видео выводится с максимальным разрешением 4К. Запись ведётся двумя потоками. В качестве хранилища используется жесткий диск объемом до 6 Тб. Видеорегистратор может эксплуатироваться при окружающей температуре воздуха от-10 до +55 градусов при влажности до 90%. Питание осуществляется от БП 12 В.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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