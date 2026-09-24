Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Питание
РоЕ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб.
В наличии
Код товара: 698368
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Загружаем...
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Загружаем...
10 380 руб.
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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
регистратор, крпежный комплект, мышь компьютерная, адаптер питания, документация, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы USB
2
Количество PoE портов
8 портов
Питание
РоЕ
Габариты
201x43x200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, кг.
1
Описание товара Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0
Видеорегистратор сетевой 8-канальный 6Мп на 1 HDD, c PoE коммутатором, серия AK. Поддержка просмотра в реальном времени, хранения и воспроизведения подключенной камеры с разрешением до 6 МП. Входной/выходной битрейт 60/40 Мбит/c. Форматы видео H265/H264.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
8
Комплектация
регистратор, крпежный комплект, мышь компьютерная, адаптер питания, документация, упаковка
Максимальное разрешение видеозаписи
1920x1080
Количество отсеков для (HDD / SSD)
1
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
100 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
Ethernet (LAN)
1
Разъемы USB
2
Развернуть
Количество PoE портов
8 портов
Питание
РоЕ
Габариты
201x43x200 мм
Страна производитель
Китай
Видеорегистратор сетевой 8-канальный 6Мп на 1 HDD, c PoE коммутатором, серия AK. Поддержка просмотра в реальном времени, хранения и воспроизведения подключенной камеры с разрешением до 6 МП. Входной/выходной битрейт 60/40 Мбит/c. Форматы видео H265/H264.
Видеорегистратор Tiandy AK TC-R3108 I/B/P8/C/Eu/L/S/V2.0 - стоимость товара 10380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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