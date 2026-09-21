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HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р купить с доставкой в Москве
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HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р

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HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 1
HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 2
HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 3
HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 4
HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 5
HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 6
HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 7
HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 8
HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 1
  • HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 2
  • HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 3
  • HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 4
  • HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 5
  • HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 6
  • HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 7
  • HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 8
  • HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700283
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
42х27х8
Вес, кг.
2

Описание товара HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р

hiwatch ds-n204p(c) — 4-х канальный ip-видеорегистратор с поддержкой poe и разрешением до 4мп.

Отзывы о товаре HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
hiwatch ds-n204p(c) — 4-х канальный ip-видеорегистратор с поддержкой poe и разрешением до 4мп.
Самовывоз
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Отзывы


HiWatch DS-N204P(C) 4-х канальный IP-регистратор c 4-мя PoE интерфейсами, Видеовход: 4 IP@4Мп; Аудиовход: 1 канал RCA; Видеовыход: 1 VGA и 1 HDMI до 1080Р - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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