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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
10 780 руб.  14 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557166
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
370

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм

IP-камера HiWatch DS-I214W(C) (2 mm) – компактная модель, предназначенная для ведения видеонаблюдения внутри помещений. Датчик CMOS 2 Мп обеспечивает создание детализированного и насыщенного видео формата FullHD. ИК-подсветка с дальностью 10 м позволяет получать качественное видео в условиях недостаточной освещенности. Подключение HiWatch DS-I214W(C) осуществляется по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или посредством проводного коннектора RJ45. Для аудиосвязи реализованы микрофон и динамик. Система обнаружения движения предусматривает ведение съемки при распознавании движущихся объектов. Среди других особенностей отмечаются управление со смартфона, хранение видео на карту памяти или в облако.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I214W(С) 2-2мм




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
IP-камера HiWatch DS-I214W(C) (2 mm) – компактная модель, предназначенная для ведения видеонаблюдения внутри помещений. Датчик CMOS 2 Мп обеспечивает создание детализированного и насыщенного видео формата FullHD. ИК-подсветка с дальностью 10 м позволяет получать качественное видео в условиях недостаточной освещенности. Подключение HiWatch DS-I214W(C) осуществляется по беспроводному интерфейсу Wi-Fi или посредством проводного коннектора RJ45. Для аудиосвязи реализованы микрофон и динамик. Система обнаружения движения предусматривает ведение съемки при распознавании движущихся объектов. Среди других особенностей отмечаются управление со смартфона, хранение видео на карту памяти или в облако.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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