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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
153 770 руб.
201 920
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635585
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Описание товара Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231)
JABRA PANACAST 50 - первая интеллектуальная видеопанель от JABRA, адаптированная к новой реальности. Сейчас мы как никогда разобщены физически, поэтому для удаленных собраний вам нужен превосходный звук и отличное видео. Однако вам также необходимо обеспечить безопасность в офисах и рабочих пространствах для всех, кто ими пользуется. С лучшим в отрасли профессиональным звуком JABRA, передовой и инновационной технологией видео с углом обзора 180° и широким диапазоном уникальных интеллектуальных функций устройство PanaCast 50 позволяет проводить безопасные собрания с соблюдением социальной дистанции, независимо от «новых реалий».
JABRA PANACAST 50 - первая интеллектуальная видеопанель от JABRA, адаптированная к новой реальности. Сейчас мы как никогда разобщены физически, поэтому для удаленных собраний вам нужен превосходный звук и отличное видео. Однако вам также необходимо обеспечить безопасность в офисах и рабочих пространствах для всех, кто ими пользуется. С лучшим в отрасли профессиональным звуком JABRA, передовой и инновационной технологией видео с углом обзора 180° и широким диапазоном уникальных интеллектуальных функций устройство PanaCast 50 позволяет проводить безопасные собрания с соблюдением социальной дистанции, независимо от «новых реалий».
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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