Top.Mail.Ru
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 1
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 2
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 3
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 4
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 5
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 6
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 7
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 8
Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вызывная панель
  • Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 1
  • Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 2
  • Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 3
  • Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 4
  • Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 5
  • Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 6
  • Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 7
  • Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 8
  • Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
153 770 руб.  201 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635585
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Вызывная панель
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
7х3х2
Вес, кг.
7.4

Описание товара Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231)

JABRA PANACAST 50 - первая интеллектуальная видеопанель от JABRA, адаптированная к новой реальности. Сейчас мы как никогда разобщены физически, поэтому для удаленных собраний вам нужен превосходный звук и отличное видео. Однако вам также необходимо обеспечить безопасность в офисах и рабочих пространствах для всех, кто ими пользуется. С лучшим в отрасли профессиональным звуком JABRA, передовой и инновационной технологией видео с углом обзора 180° и широким диапазоном уникальных интеллектуальных функций устройство PanaCast 50 позволяет проводить безопасные собрания с соблюдением социальной дистанции, независимо от «новых реалий».

Отзывы о товаре Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Вызывная панель
Цвет
черный
Описание
JABRA PANACAST 50 - первая интеллектуальная видеопанель от JABRA, адаптированная к новой реальности. Сейчас мы как никогда разобщены физически, поэтому для удаленных собраний вам нужен превосходный звук и отличное видео. Однако вам также необходимо обеспечить безопасность в офисах и рабочих пространствах для всех, кто ими пользуется. С лучшим в отрасли профессиональным звуком JABRA, передовой и инновационной технологией видео с углом обзора 180° и широким диапазоном уникальных интеллектуальных функций устройство PanaCast 50 позволяет проводить безопасные собрания с соблюдением социальной дистанции, независимо от «новых реалий».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеопанель Jabra PanaCast 50, Black (8200-231) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...