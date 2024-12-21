Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 419574
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х9
Вес, г.
195
Описание товара Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный
Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный Беспроводная стереогарнитура Panasonic HX220 подключается к источнику звука по каналу Bluetooth, благодаря чему ее можно использовать для разговоров по мобильному телефону. Аккумулятор предоставляет возможность беспрерывно прослушивать музыку в течении 3 часов после быстрой зарядки за 15 минут и 23 часа при полной зарядке батареи.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитНaушники Defender FreeMotion B1055 черные (62155)
-
В наличииЦена 1 490 руб.373 руб. в СплитНаушники Geozon Sensor (G-S13BLK) Black
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler FH200U серый (FH200U GREY)
-
В наличииЦена 1 570 руб.393 руб. в СплитНаушники A4Tech HS-60 черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 1 795 руб.448 руб. в СплитНаушники uBear Play 2 Black
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 белый
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 194 руб.515 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 140 руб.535 руб. в СплитНаушники Redragon Lamia 2 (77701)
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
23
Развернуть
Страна производитель
Китай
Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный Беспроводная стереогарнитура Panasonic HX220 подключается к источнику звука по каналу Bluetooth, благодаря чему ее можно использовать для разговоров по мобильному телефону. Аккумулятор предоставляет возможность беспрерывно прослушивать музыку в течении 3 часов после быстрой зарядки за 15 минут и 23 часа при полной зарядке батареи.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Звучание отличное. Наушники не давят на хрящи ушей, комфортно.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники супер. Каждый раз беру и радуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Приличные наушники за свою цену. Нет смысла ожидать звука, как у аналогов из профессиональных линеек, но для поездок вполне достойный вариант
Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Panasonic RB-HX220BEEK черный
Достоинства:
Комментарий:
Звучание отличное. Наушники не давят на хрящи ушей, комфортно.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники супер. Каждый раз беру и радуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Приличные наушники за свою цену. Нет смысла ожидать звука, как у аналогов из профессиональных линеек, но для поездок вполне достойный вариант