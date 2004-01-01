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Батарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.) купить с доставкой в Москве
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Батарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)

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Батарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 41521
Доставка в Москве
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Батарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)
740 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Duracell AAA Basic
filter_none Товар входит в коллекцию Duracell AAA Basic

Коллекция Duracell AAA Basic


Характеристики

Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
100

Описание товара Батарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)

Набор мощных батареек, имеющих долгий срок службы и отлично подходящих для питания цифровых камер, портативных игровых консолей, электробритв, пультов ДУ, проигрывателей компакт-дисков, механизированных игрушек, фонарей, и прочей электроники.

Отзывы о товаре Батарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.)




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Характеристики
Бренд
Duracell
Тип товара
Батарейка
Страна производитель
Китай
Описание
Набор мощных батареек, имеющих долгий срок службы и отлично подходящих для питания цифровых камер, портативных игровых консолей, электробритв, пультов ДУ, проигрывателей компакт-дисков, механизированных игрушек, фонарей, и прочей электроники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Батарейка Duracell LR03-8BL Basic AAA (8шт.) - по цене 740 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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