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Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) купить с доставкой в Москве
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Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008)

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Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 1
Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 2
Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 3
Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 4
Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 5
Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейка
  • Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 1
  • Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 2
  • Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 3
  • Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 4
  • Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 5
  • Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651021
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Характеристики

Бренд
Opticell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
8 шт.
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная (alkaline)
Форм-фактор
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
225

Описание товара Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008)

Батарейки базовой линейки Opticell размера AA — работают до 15 раз дольше по сравнению с солевой батарейкой типа АА. Срок хранения до 10 лет (сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения).

Отзывы о товаре Батарейка Opticell BASIC AA 8 PCS (5051008)




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Характеристики
Бренд
Opticell
Тип товара
Батарейка
Количество в упаковке
8 шт.
Напряжение, В
1.5
Тип батареи
щелочная (alkaline)
Форм-фактор
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Батарейки базовой линейки Opticell размера AA — работают до 15 раз дольше по сравнению с солевой батарейкой типа АА. Срок хранения до 10 лет (сохраняет заряд пока батарейка не используется при нормальных условиях хранения).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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