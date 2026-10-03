Top.Mail.Ru
Батарейка Varta CR-P2 BL1 6V (1 шт.) (06204301401) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Батарейка Varta CR-P2 BL1 6V (1 шт.) (06204301401)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Батарейка Varta CR-P2 BL1 6V (1 шт.) (06204301401)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645888
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
38

Описание товара Батарейка Varta CR-P2 BL1 6V (1 шт.) (06204301401)

Литиевая батарейка является источником питания для многих устройств, таких как компьютерные аксессуары, калькуляторы, фотографические устройства, медоборудование, детские музыкальные игрушки и многие другие электроприборы. Это мощная и надежная батарейка, которая точно не сядет спустя пару месяцев использования.

Отзывы о товаре Батарейка Varta CR-P2 BL1 6V (1 шт.) (06204301401)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VARTA
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Описание
Литиевая батарейка является источником питания для многих устройств, таких как компьютерные аксессуары, калькуляторы, фотографические устройства, медоборудование, детские музыкальные игрушки и многие другие электроприборы. Это мощная и надежная батарейка, которая точно не сядет спустя пару месяцев использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейка Varta CR-P2 BL1 6V (1 шт.) (06204301401) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...