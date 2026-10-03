Батарейка Varta CR-P2 BL1 6V (1 шт.) (06204301401)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 645888
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х3
Вес, г.
38
Описание товара Батарейка Varta CR-P2 BL1 6V (1 шт.) (06204301401)
Литиевая батарейка является источником питания для многих устройств, таких как компьютерные аксессуары, калькуляторы, фотографические устройства, медоборудование, детские музыкальные игрушки и многие другие электроприборы. Это мощная и надежная батарейка, которая точно не сядет спустя пару месяцев использования.
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Литиевая батарейка является источником питания для многих устройств, таких как компьютерные аксессуары, калькуляторы, фотографические устройства, медоборудование, детские музыкальные игрушки и многие другие электроприборы. Это мощная и надежная батарейка, которая точно не сядет спустя пару месяцев использования.
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Смотрите также: Аккумуляторные батарейки, Батарейки, Зарядные устройства
Батарейка Varta CR-P2 BL1 6V (1 шт.) (06204301401) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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